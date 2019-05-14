Лучших медсестер Туркестанской области наградили ценными подарками.

В Туркестане состоялось торжественное мероприятие, посвященное” Международному Дню медицинских сестер».

В мероприятии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев, руководитель Управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев, медики и ветераны медицины, которые всю свою жизнь посвятили спасению людей. Более 100 медицинских сестер региона получили грамоты от имени акима области, областного маслихата и управления здравоохранения Туркестана.

К профессиональному празднику были присуждены номинации “Лучшая медицинская сестра”, “Лучший акушер” и “Лучший фельдшер” области. Обладателям этого номинанта (лучшим) вручены современные телевизоры и 20 путевок в реабилитационно–оздоровительные комплексы «Аксу-Жабаглы», «Біркөлік».

На мероприятие были приглашены более 20 ветеранов со всех уголков Туркестанской области.

Медицинские сестры — самый многочисленный штат сотрудников в системе здравоохранения. В Туркестанской области. На сегодняшний день в 42 медицинских организациях региона обеспеченность медицинскими сестрами составляет 100%, это самый большой показатель по стране. Сегодня значительно улучшилась материально-техническая оснащенность медицинских учреждений региона. Современное оборудование и оборудование устанавливаются не только в областном центре, но и в районах и городах. На сегодняшний день в медицинских организациях области обслуживают около 17 тысяч сотрудников. Такая благородная задача, как охрана здоровья населения, является основой государственной политики.

Праздник продолжился концертной программой.