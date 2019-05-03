С начала года в Шымкенте прошли 72 проверки на предмет техники безопасности и защиты труда.

Было выявлено 67 правонарушения. Акимат города и компания «BI Group» провели семинар на строительных площадках.

Как отметил заместитель акима Б. Мамыталиев, защита прав работников — признак цивилизованного общества. «Необходимо усилить ответственность работодателей, — подчеркнул он. — Работники тоже не знают своих прав и не владеют техникой безопасности. Такие семинары позволят улучшить положение в сфере трудовых отношений».