Клуб мотоциклистов, друзья объявили сбор средств семье водителя скутера, который погиб в Шымкенте на перекрестке улицы Сайрамской и проспекта Тауке-хана.

У погибшего 33-летнего мужчины остались жена и трое детей. Старшей дочке 11 лет, мальчикам 8 и 5. Семья проживает в малосемейном общежитии на СМУ-4.

Похороны скутериста состоятся завтра, 9 мая.

Напомним, что ДТП снято на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель автомобиля, резко поворачивая, сносит скутер вместе с водителем.