Смертельные дороги: эксперты назвали главные причины аварий в Казахстане

Казахстанские дороги становятся все опаснее. Число ДТП растет. По данным комитета по правовой статистике и специальным учётам при генпрокуратуре, в прошлом году зарегистрировали больше 36 тысяч ДТП с пострадавшими. Это почти на 15% больше чем за 2024 год.

Пострадали в таких авариях почти 52 тысячи человек, и опять эта цифра в плюсе по сравнению с предыдущим годом. Одни эксперты связывают рост ДТП с с состоянием дорожной инфраструктуры, другие уверены, чаще всего дело в нарушении правил дорожного движения.

Количество аварий на трассах международного значения сократилось почти вдвое. Большая часть ДТП произошла на дорогах в пределах населённых пунктов. Многие из них относятся к авариям при косвенном влиянии дорожных факторов: из-за скользкого покрытия, неровностей и выбоин. В результате таких происшествий за прошлый год пострадали или погибли более 8 тысяч казахстанцев, это около 15% от общего числа жертв на дорогах страны. Эксперты говорят, состояние дорог важный фактор безопасности дорожного движения. Но с точки зрения общего числа аварий и ДТП с летальным исходом на первых местах остаются нарушения со стороны водителей. В первую очередь превышение скорости и выезд на встречную полосу.

«Первое – это недостаточно широкий охват все-таки всевозможными камерами и системами фиксации ПДД, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения и выписывают штраф. Важно отметить, что штрафы у нас уже много лет не пересматривались в сторону повышения. Да, они ежегодно индексируются согласно тому, как индексируется МРП, но тем не менее штрафы у нас по среднемировому и даже по уровню нашего с вами региона в целом остаются невысокими», — Артур Мискарян, генеральный директор агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка.

Другие эксперты считают, что на уровень смертности влияет техническое состояние автомобилей, восстановленных после аварий. Зачастую такие машины ремонтируют в СТО без специальной подготовки, а сами транспортные средства восстанавливают в пределах зачастую ограниченного бюджета.

«Когда машина восстановлена, там, подушки безопасности, ремни не приведены в состояние пригодности, несущие части кузова, такие как лонжероны, рамы, переваренные, сваренные, вытянутые, соответственно, уже функция металла и функция каркаса кузова, она не сохраняется. Вот это, на наш взгляд, и влечёт саму по себе смертность в результате дорожно-транспортных происшествий», — Михаил Будянский, президент ОЮЛ «Республиканская ассоциация техосмотра автотранспортных средств».

Эксперты отмечают необходим чёткий регламент и методика восстановления автомобилей после ДТП, а также инфраструктура, которая под личную и индивидуальную ответственность выполняла бы такие работы строго по установленным технологиям. Пока этих механизмов нет, эксплуатация машин, восстановленных после серьёзных аварий, остаётся опасной.