Упрощённый порядок страховых выплат при ДТП в Казахстане

Редактор Юлия Машковская
29
Иллюстративное фото

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает о возможности воспользоваться упрощённым порядком оформления страховой выплаты по обязательному автострахованию — так называемом Европротоколе.

«Европротокол позволяет участникам ДТП направить заявление на страховую выплату непосредственно в страховую организацию на месте аварии, без вызова сотрудников дорожной полиции и обращения в суд», — сообщили в агентстве.

Для урегулирования страхового случая в рамках Европротокола необходимо соблюдение нескольких условий:
в происшествии участвуют только два транспортных средства;
у обоих водителей есть действующий страховой полис;
сумма ущерба не превышает 100 МРП;
участники не имеют разногласий относительно виновной стороны;
ДТП не повлекло вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Как оформить заявление

Для оформления Европротокола участникам ДТП необходимо скачать одно из мобильных приложений: «Europrotocol», «DTP.kz» или «Halyk Kazakhstan».

Также можно подать заявление через официальные интернет-ресурсы страховых компаний.

«После идентификации, заполнения декларации и прикрепления фото и видео с места аварии заявление автоматически направляется в страховую организацию. Участники ДТП не должны покидать место происшествия до получения уведомления о принятии декларации», — уточнили в агентстве.

После этого покинуть место аварии можно без вызова полиции.

По состоянию на 1 января 2026 года с момента запуска механизма было оформлено около 25 тысяч страховых случаев на общую сумму 4,9 млрд тенге.

«Использование Европротокола позволяет значительно сократить сроки получения страховых выплат, а также снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру и судебную систему», — отметили в агентстве.

