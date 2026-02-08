Подросток-«лихач» угнал авто и устроил ДТП в Шымкенте

В Шымкенте подросток без разрешения сел за руль автомобиля своей матери и стал участником дорожно-транспортного происшествия. За случившееся к административной ответственности привлекли родителя, передает OTYRAR.

Как сообщили в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Несовершеннолетний 2011 года рождения, не имея права управления транспортным средством, взял автомобиль Hyundai KONA, принадлежащий его матери, и выехал на дороги города.

В микрорайоне Сауле, на пересечении улиц Наурызым и Акжарма, подросток по неосторожности допустил столкновение с другим автомобилем, в результате чего произошло ДТП.

По итогам разбирательства суд признал мать подростка виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребёнка (ч. 3 ст. 127 КоАП РК). В суде женщина признала вину, раскаялась и просила о смягчении наказания.

Суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние и наличие на иждивении четырёх несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было. На основании этого размер административного штрафа был снижен на 30%.

В итоге матери подростка назначено наказание в виде штрафа в размере 25 950 тенге.