Автомобиль наехал на газовую трубу и загорелся в Шымкенте

Редактор Жулдыз Ахмет
64

В Шымкенте в жилом массиве Базаркакпа в Енбекшинском районе легковой автомобиль наехал на газопровод и загорелся, передает OTYRAR.

Инцидент произошел сегодня, 17 февраля, ранним утром. Водитель совершил наезд на надземный участок газопровода — труба повредилась, в результате чего произошло воспламенение газа. Пострадавших нет. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

«В результате наезда легкового автомобиля на шкафной газорегуляторный пункт произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим факельным горением», -говорится в сообщении городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в местном производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq», в целях безопасности специалисты оперативно отключили подачу газа на ГРС в момент ДТП, при этом отключения абонентов не произошло.

«Газоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, отключений абонентов не допущено. Безопасность населения и стабильность газоснабжения являются для нас безусловным приоритетом. Ситуация находится под постоянным контролем, после завершения всех необходимых технических мероприятий объект будет полностью приведён в исправное состояние»,— отметили в местном производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq».

Жителей призывают строго соблюдать правила поведения в охранных зонах газопроводов.

