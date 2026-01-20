Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Массовая драка после ДТП в Шымкенте закончилась убийством

Массовая драка после ДТП в Шымкенте закончилась убийством

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
4
полиция

В Шымкенте на перекрёстке улиц Еримбетова и Рыскулова дорожно-транспортное происшествие переросло в массовую драку, один человек погиб, передает OTYRAR.

По предварительным данным, после столкновения двух автомобилей к конфликту подключились еще люди, они приехали на третьей машине. В ходе потасовки несколько человек получили ножевые ранения. Двое пострадавших были госпитализированы. Один человек скончался. Факт подтвердили в ДП Шымкента.

“20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошёл конфликт, в результате которого участники получили ножевые ранения. Один из пострадавших — 40-летний житель города — скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»”. 

В настоящее время сотрудники Департамента полиции Шымкента устанавливают личности и местонахождение подозреваемых. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.