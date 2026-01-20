Массовая драка после ДТП в Шымкенте закончилась убийством

В Шымкенте на перекрёстке улиц Еримбетова и Рыскулова дорожно-транспортное происшествие переросло в массовую драку, один человек погиб, передает OTYRAR.

По предварительным данным, после столкновения двух автомобилей к конфликту подключились еще люди, они приехали на третьей машине. В ходе потасовки несколько человек получили ножевые ранения. Двое пострадавших были госпитализированы. Один человек скончался. Факт подтвердили в ДП Шымкента.

“20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошёл конфликт, в результате которого участники получили ножевые ранения. Один из пострадавших — 40-летний житель города — скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»”.

В настоящее время сотрудники Департамента полиции Шымкента устанавливают личности и местонахождение подозреваемых. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.