ДТП с возгоранием: два человека в реанимации

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 11 июня в микрорайоне Оңтүстік. Автомобиль влетел в магазин, после чего загорелся.

Два человека серьезно пострадали. На месте аварии побывала наша съемочная группа.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи. По словам местных жителей, за рулем автомобиля находился 21-летний житель района. Вместе с ним в салоне находилась девушка, также проживающая неподалеку. Обоих пострадавших госпитализировали.



Венер Юлдашев, житель города: «Я живу здесь, на Чапаевке. Вчера ночью услышали, что произошло ДТП. Я их знаю. Они живут здесь, неподалеку».

Своими предположениями о причинах аварии поделилась соседка пострадавших Лариса Френко: «Это местная молодежь. Около двух часов ночи они попали в аварию. Думаю, машина могла попасть в яму на дороге и врезаться. Парень ровесник моей дочери, они вместе учились. Махмуду 21 год».



Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в департамент по чрезвычайным ситуациям около половины третьего ночи.

Прибывшие на место спасатели оперативно провели необходимые работы, передали пострадавших бригаде скорой медицинской помощи и ликвидировали возгорание автомобиля: «Пожар был полностью ликвидирован. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, которые были переданы специалистам службы экстренной медицинской помощи. Пострадавших непосредственно от пожара не зарегистрировано. Следует отметить, что наличие в автомобилях горюче-смазочных материалов, пластика и других синтетических деталей способствует быстрому распространению огня, из-за чего транспортное средство может полностью оказаться охваченным пламенем всего за несколько минут».



Пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы в реанимационное отделение городской клинической больницы №1. По информации медиков, состояние обоих пациентов остается крайне тяжелым. Известно, что находившаяся в автомобиле пассажирка была беременна.

В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту этого происшествия. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в здание магазина и загорелся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.