По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил г. Шымкент, где проинспектировал ход социально-экономического развития города.

Как обозначил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии, крупным и притягательным мегаполисом с комфортными условиями для гостей и жителей.

В ходе рабочей поездки Глава Правительства РК проверил реализацию инфраструктурных и социальных проектов на окраине мегаполиса. В микрорайоне «Туран» осмотрено строительство дорожной инфраструктуры — одной из трех магистральных улиц, длинной в 3,3 км. Премьер-Министру доложили, что до конца текущего года дорога будет введена в эксплуатацию. Для удобства жителей предусмотрено выделение велосипедных дорожек. В целом в данном жилом микрорайоне строительными работами охвачено 7,7 км дорожной инфраструктуры.

В рамках государственной программы «Нұрлы жол» до конца IIІ квартала 2022 г. будет построена новая автоматизированная газораспределительная станция, которая с учетом возрастающей потребности позволит обеспечить газом жителей отдаленных населенных пунктов, в т.ч. микрорайона «Туран». Для электроснабжения жилых домов на окраинах города прорабатывается строительство электрических сетей.

На месте строительства подстанции «Бозарык 220/110/10 кВ» Премьер-Министр РК особое внимание уделил своевременности завершения проекта. В рамках Генерального плана развития города до 2030 года в северной части Шымкента ведется застройка жилья, это требует активизации работ по строительству дополнительного источника электрической энергии.

По данным акимата города, «Бозарык 220/110/10 кВ» будет введена в эксплуатацию в ноябре т.г. В результате 10 новых жилых массивов, где проживают около 250 тыс. человек, будут обеспечены бесперебойной электроэнергией.

На территории индустриальной зоны «Тассай» Премьер-Министр А. Мамин ознакомился с технологическим производственным процессом и работой электротехнической лаборатории нового завода ТОО «Asia Trafo». Реализованное в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития предприятие производит трансформаторы, мощностью до 110-220, 500 кВ. В текущем году планируется выпуск продукции на 7 млрд тенге. Локализация высококачественного современного производства, ежегодным объемом в 120 единиц, позволяет покрывать потребности внутреннего рынка и экспортировать порядка 40% энергетического оборудования в страны СНГ, Иран, Афганистан, Пакистан и др. На предприятии рабочими местами обеспечены 220 человек.

По итогам осмотра действующих предприятий Главе Правительства РК были презентованы проекты по созданию многоотраслевой индустриальной зоны «Жулдыз», образование которой обусловлено высокой заполненностью имеющихся территорий, и агро-индустриальной зоны «Шымкент», нацеленной на обеспечение пояса продовольственной безопасности мегаполиса.

Отдельное внимание было уделено вопросам «экономики простых вещей», на развитие которых по поручению Елбасы было выделено 600 млрд тенге. Премьер-Министру доложили, что для наращивания производства товаров народного потребления созданы благоприятные условия. В результате сегодня на долю мегаполиса приходится 23% от объема легкой промышленности Казахстана.