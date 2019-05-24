В Шымкенте, вслед за Актау, горожане отметили нашествие бабочек.

Появление этих крылатых красавиц связано с дождливой весной.

Пестрые насекомые чаще всего порхают среди нашествиецветущих деревьях, правда иногда залетают и в квартиры и дома. Кроме восхищения эти красотки других эмоций не вызывают.

А вот, президента Туркменистана эти насекомые вывели из себя. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на совещании по вопросам развития и благоустройства Ашхабада раскритиковал местные власти и Минсельхоз за наводнения после ливней и изобилие бабочек, которые развелись из-за повышенной влажности, сообщает TDH.

Из-за высокой влажности в городе появилось множество различных бабочек и других насекомых. Бердымухамедов раскритиковал местные органы власти и Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды за то, что они не провели работу по предотвращению этого явления.

Президент потребовал принять срочные меры по «профилактике нарушений общепринятых экологических норм», в том числе к организациям, которые должны следить за распространением насекомых и уменьшением их вредного воздействия.

Хотя говорят часть из них из Туркменистана уже улетели в соседний Узбекистан.