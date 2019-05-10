В четверг, 9 мая, не стало главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. По предварительной причине, смерть произошла из-за остановки сердца, причем в тот момент журналист находился за рулем своего мотоцикла. Коллеги, политические и общественные деятели отреагировали на смерть Доренко. Большинство из них вспоминают журналиста как человека с неординарным талантом, харизматичного и искреннего. Сергею Доренко было 59 лет, сообщает tvzvezda.

«Погиб на крутом вираже»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с гибелью Доренко. Глава столицы назвал его талантливым журналистом, «беспокойным, неравнодушным человеком».

«Сергей любил наш город. Погиб как жил – на крутом вираже. Честно – страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — отметил он.

«Ярчайший журналист»

Генеральный директор российского информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев не смог поверить в гибель журналиста. В беседе со «Звездой» Киселев назвал его «ярчайшим журналистом» и необыкновенным человеком.

«Он оказал формирующее воздействие на интонацию отечественной журналистики. Не избежал ошибок, но тогда приходилось действовать в абсолютно необычной обстановке, в отсутствие традиций свободной журналистики. И он их во многом заложил», — сказал он.

«Всегда был очень живой»

Михаил Леонтьев, российский журналист, телеведущий и публицист, в разговоре со «Звездой» выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью Сергея Доренко. Леонтьев провел параллель между его жизнью и ездой на мотоцикле.

«Он живой, он всегда был очень живой. Но его “заносило” все время. Он яркий, очень талантливый. Вот как с мотоциклом, его всегда куда-то “несло”, потому что мощи много. Я не знаю, что сказать, это горе», — сказал он.

«Отчаянное явление»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала радиоведущего «отчаянным явлением».

«Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни черное. Отчаянное, что ли. Не договорили», — написала Захарова в социальной сети.

«Можно только позавидовать»

Журналист Александр Невзоров назвал «отличной» преждевременную смерть главного редактора радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что судьба «настоящих динозавров» — вымирать.

«Доренко можно только позавидовать: отличная смерть, на хорошей скорости и на очень классном мотоцикле — все красиво. Я думаю, если бы ему предложили на выбор пять разных смертей, он бы выбрал именно эту, насколько я его знаю», — заявил он.