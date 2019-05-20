В Шымкенте во время «Жұма намаз» прихожан 104 мечетей города ознакомили с механизмами превенций в области противодействия коррупции.

Основная цель — вовлечение общественности в противодействие коррупции, формирование нравственности, честности, высоких моральных качеств у человека, тем самым воспитывая в людях нетерпимость к любым нарушениям законности, в том числе и неприятия коррупции личностью.

Работа была организована в рамках трехстороннего соглашения подписанного между Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент, городским управлением внутренней политики и по делам религии и Духовным управлением мусульман Казахстана по городу Шымкент.

В рамках данного соглашения проектным офисом «Шымкент – адалдық алаңы», Департаментом и городским управлением внутренней политики и по делам религии была организована диалоговая площадка с участием представителей духовенства, соответствующих государственных органов, СМИ и прихожан.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Напомним, что в городе зарегистрировано 135 религиозных объединений из них 104 мечети, где ежедневно около 20 тысяч прихожан принимают участие в разъяснительной работе по формированию честного, неподкупного и высоконравственного морального облика человека.