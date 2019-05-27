В социальных сетях появилось видео задержания учащегося колледжа, которые установил на автомашину аппарат для зажигания строповых лап. Как утверждают авторы видеоролика, он -школьник и несовершеннолетний. (Внимание на видео присутствует ненормативная лексика).

Нами получен официальный комментарий произошедшего.

«25 мая 2019 года на номер 102 поступило сообщение о том, что в парке Независимости г. Шымкент припаркован автомобиль, нарушивший правила дорожного движения.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что на машине марки «Киа » подвешен аппарат для зажигания строповых ламп синего цвета.

В отношении водителя заполнены административные протокола за управление автомашиной со снятым с учета государственным номером, как указано в части-3 статьи-590 КоАП РК «Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков», а также за темное тонирование окон.

Данный автомобиль поставлен на платную штрафную стоянку. Владелец автомашины и находившиеся рядом с ним люди были задержаны за неповиновение законным требованиям полицейских при конфискации авто и доставлены в Аль-Фарабийский РУП ДП г. Шымкент.

По данному факту проводится досудебное расследование по части-1 статьи-378 УК РК, сообщает Пресс-служба ДП г. Шымкент.

По данным полиции, нарушитель учится в колледже и достиг совершеннолетия.