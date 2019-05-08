В Шымкенте ветераны ВОВ получили разовую материальную помощь в размере 252 тысяч тенге
В Шымкенте к 74-летию Великой Победы участникам войны выплачена разовая материальная помощь в размере 100 МРП,а именно 252 тысячи 500 тенге.
А приравненным к ним и труженикам тыла выплатили материальную помощь в размере 5 МРП, то есть 12 625 тенге.
Помимо этого дома 54 ветеранов ВОВ посетят с подарками на сумму ста тысяч тенге.
В городе сегодня проживают 54 ветерана ВОВ и 4 276 приравненных к ним и тружеников тыла.
Участникам войны, не жалевших жизни ради мирного будущего, ежегодно оказывается всесторонняя социальная поддержка. К примеру, и на республиканском, и на региональном уровне медицинская помощь им оказывается бесплатно.
Для оздоровления представителей старшего поколения ежегодно около 5 тысяч граждан из отдельных групп получают направления в санатории.
Свыше 2000 тружеников тыла и ветеранов войны бесплатно выписывают газеты и журналы.Нужно отметить, для ветеранов войны все коммунальные услуги, кроме газа, бесплатны.
Наряду с этим, к 7 Мая — Дню защитника Отечества РК материальную помощь в размере 20 МРП или 50500 тенге получили 1886 человек. Это военнообязанные, направленные во время военного конфликта в Афганистан, люди, участвовавшие в 1986-1987 годах в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также, те кто из-за аварии на Чернобыльской АЭС, либо радиационных и иных аварий на гражданских и военных объектах, в ходе испытаний ядерного оружия остался инвалидом.