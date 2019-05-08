В Шымкенте ветераны ВОВ получили​ разовую материальную помощь в размере ​ 252 тысяч тенге​

В Шымкенте к 74-летию Великой Победы​ участникам войны ​ выплачена разовая материальная помощь в размере 100 МРП,а именно ​ 252 тысячи 500 тенге.

​ А приравненным к ним и труженикам ​ тыла выплатили материальную помощь в размере ​ 5 МРП, то есть 12 625 тенге. ​ ​

Помимо этого ​ дома 54 ветеранов ВОВ посетят с подарками на сумму ста тысяч тенге.

В городе сегодня проживают 54 ветерана ВОВ и ​ 4 276 приравненных к ним и тружеников тыла.

Участникам войны, не жалевших жизни ради мирного будущего, ежегодно​ оказывается всесторонняя социальная поддержка. К примеру, и на республиканском, и на региональном уровне медицинская помощь им оказывается бесплатно.

Для​ оздоровления ​ представителей старшего поколения ежегодно ​ около 5​ тысяч граждан из отдельных групп получают направления в санатории. ​

Свыше ​ 2000 тружеников тыла и ветеранов войны бесплатно выписывают газеты и журналы.Нужно отметить, для ветеранов войны все коммунальные услуги, кроме газа, бесплатны.

Наряду с этим, к 7 Мая — Дню защитника Отечества РК материальную помощь в размере 20 МРП или 50500 тенге получили 1886 человек. Это военнообязанные, направленные во время военного конфликта в Афганистан, люди, участвовавшие в ​ 1986-1987 годах в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ​ а также, те кто из-за аварии на Чернобыльской АЭС, либо радиационных и иных аварий на гражданских и военных объектах, в ходе испытаний ядерного оружия ​ остался инвалидом.