В день выборов будет задействовано более 21 тысячи полицейских.

До 12 июня полицейские Казахстана будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает Today.kz.

«Сейчас проводится операция правопорядок, поэтому приняты меры по безопасности. Это не только в Нур-Султане, а по всей стране. До 6 июня у нас будет операция «Правопорядок». 7 июня вся полиция переходит на усиленный вариант несения службы до 12 июня, потому что выборы. Это обеспечение общественной безопасности», – пояснил глава МВД.

По данным министра, в день выборов будет задействовано более 21 тысячи полицейских.