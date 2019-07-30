Более 1000 семей в первом полугодии этого года переселены из трудоизбыточных регионов в регионы, имеющие дефицит в рабочей силе

О ходе переселения граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Е. Жилкибаев на пресс-конференции в Правительстве.

Как отметил Е. Жилкибаев, в рамках третьего направления Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» предусмотрена организация социальных рабочих мест, молодежной практики, общественных работ. На сегодня по этим мерам трудоустроено 88 тыс. человек (в том числе на социальные рабочие места — 17 тыс., на молодежную практику — 15 тыс., на общественные работы — 55 тыс. человек).

Также в рамках этого направления предусмотрено переселение граждан из трудоизбыточных регионов (Мангистауская, Кызылординская, Жамбылская, Алматинская, Туркестанская, г. Нур-Султан) в трудодефицитные (Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области).

В этом году планируется переселить 2 253 семей (9 614 человек), из которых уже переселено 1 050 семей или 3 707 человек (39%). Из числа переселившихся трудоустроено 1 190 человек или 63% участников трудоспособного возраста (1 879 человек).

К регионам выбытия включен также г. Нур-Султан. С начала текущего года в Павлодарской области реализуется проект «Нұрлы Ертіс», показавший свою эффективность.

На сегодня в Екибастуз из города Нур-Султан переселено 103 многодетных семей или 612 человек (из которых 188 трудоспособные и 425 дети), которые обеспечены арендным жильем на 5 лет, решены вопросы по определению детей в школы и детские сады. Трудоустроены 80% граждан. До конца года из города Нур-Султан планируется переселить еще свыше 200 семей.

«На сегодняшний день в Павлодарской области есть вакансии в промышленных, коммунальных и социальных предприятиях. Поэтому проблем с трудоустройством здесь нет, с жильем тоже нет. Адресно с каждой многодетной семьей отработано», — подчеркнул первый вице-министр.

Кроме того, в рамках переселения в Северо-Казахстанскую область для строительства 428 домов в этом году выделено 3 млрд тенге. Переселенцам оказывается ряд мер государственной поддержки.

Во-первых, на каждого члена семьи единовременно предоставляются субсидии на переезд — в размере или 88 тыс. тенге (35 МРП).

Во-вторых, ежемесячно в течение 20 месяцев для переселенцев предусматриваются субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. В среднем субсидии составляют 63 тыс. тенге (25 МРП).

Справочно: В зависимости от местности переселения и количества членов семей имеются разграничения в субсидиях.

Так, для семьи, переезжающей в город:

— 20 МРП (50 500 тг.) для одного человека;

— 25 МРП (63 125 тг.) от двух до четырех человек в семье;

— 30 МРП (75 750 тг.) пять и более человек в семье.

А для переселяющихся в сельскую местность:

— 15 МРП (37 875 тг.) для одного человека;

— 18 МРП (45 450 тг.) от двух до четырех человек в семье;;

— 20 МРП (50 500 тг.) пять и более человек в семье.

В ходе брифинга первый вице-министр также доложил о новых мерах Министерства труда и социальной защиты населения.

По поручению Главы государства в начале июля для поддержки малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособных инвалидов и молодежи выделено дополнительное финансирование следующих мероприятий: предоставление безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес-идей, краткосрочные курсы обучения, приобретение и обеспечение деятельности мобильных центров занятости, обучение основам предпринимательства «Бастау-Бизнес», микрокредитование.

Для многодетных матерей, лиц, воспитывающих детей с инвалидностью, будут организованы социальные рабочие места на дому.

Переформирована работа Центров занятости — они переходят от «заявительного» принципа к «проактивному» формату работы. То есть, центры занятости не будут ждать, пока к ним обратятся граждане, а будут сами осуществлять поиск и оказывать услуги по трудоустройству.

В пилотном режиме в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент в местах скопления людей (рынки, торговые центры, жд- и авто- вокзалы) создаются мобильные центры занятости населения, которые позволят обеспечить оперативную работу с каждым. Для этого выделено 381 млн тенге. Всего предполагается установить 30 таких центров.

С мая текущего года внедрена информационная система «Интегрированная карта создания рабочих мест», позволяющая на ежемесячной основе осуществлять мониторинг создания рабочих мест в разрезе регионов до сельских населенных пунктов, 14 государственных программ, малого и среднего бизнеса, проектов, предприятий и отраслей экономики.

На базе АО «Центр развития трудовых ресурсов» разработана Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов, необходимая для того, чтобы будущие работники обучались реально востребованным навыкам и специальностям. Это позволит обеспечить баланс спроса и предложения на рынке труда.

Задачей системы прогнозирования является оценка текущего и прогнозного спроса и предложения трудовых ресурсов, чтобы готовить кадры по реально востребованным профессиям.