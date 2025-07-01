65 семей переселились из Шымкента на север Казахстана

Из Шымкента в северные регионы переселились 65 семей. На новом месте они будут обеспечены постоянной работой и специализированным жильём. Об этом сообщила председатель общественной организации «Ұлы Көш».

Поток переселенцев из густонаселённого юга в испытывающий нехватку рабочей силы север не прекращается. Так, 65 семей из Шымкента решили начать новую жизнь в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Государственная социальная поддержка, по словам переселенцев, стала важным стимулом для этого шага. Им предоставляется единовременное пособие до 275 тысяч тенге, а также сертификаты на покрытие до 50% стоимости жилья. Однако специалисты подчёркивают, что для получения этих возможностей необходимо соблюдение ряда условий.

Аклима Ертайкызы, председатель организации «Ұлы Көш»: «Согласно условиям договора, переселенцы не должны возвращаться обратно до истечения пяти лет, также их банковские счета не должны быть заблокированы. Даже если и есть блокировка, всё равно деньги перечисляются на специальный счёт, через который проходит государственная поддержка».

Большинство переселенцев успешно адаптировались к новой среде. По данным ответственных органов, более 90% из них уже устроились на постоянную работу в сферах строительства, образования, сельского хозяйства и медицины, внося вклад в развитие страны.

Жанабек Агабек, депутат маслихата города Туркестан: «Те, кто переехал, достигли больших успехов – они открывают крестьянские хозяйства, бизнесы и добиваются серьёзных результатов в каждом районе».

В целом, число желающих переехать из южных регионов на север с каждым годом растёт. Только в этом году 116 семей из Шымкента подали заявки на переселение.