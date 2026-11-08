Из Шымкента в северные и восточные регионы Казахстана переехали 196 семей

За десять месяцев 2026 года из Шымкента в северные и восточные регионы Казахстана добровольно переселились 196 семей, или 817 человек. Переезд осуществляется в рамках государственной программы, направленной на обеспечение трудовыми ресурсами регионов, испытывающих нехватку рабочей силы.

По информации городских властей, в Шымкенте продолжается работа по поддержке кандасов — этнических казахов, вернувшихся на историческую родину, а также по содействию добровольному переселению граждан.

Куда переехали жители Шымкента. Наибольшее количество семей выбрали Северо-Казахстанскую, Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области.

За десять месяцев переселенцы распределились следующим образом:

Северо-Казахстанская область — 81 семья (375 человек);

Павлодарская область — 53 семьи (192 человека);

Восточно-Казахстанская область — 33 семьи (121 человек);

Костанайская область — 16 семей (62 человека);

область Абай — 7 семей (37 человек);

Карагандинская область — 3 семьи (16 человек);

область Улытау — 3 семьи (14 человек).

Всего в другие регионы переехали 817 человек. Из них 473 — дети, 234 — граждане трудоспособного возраста, ещё 110 человек занимаются домашним хозяйством.

Поддержка кандасов в Шымкенте. Отдельное направление работы связано с поддержкой этнических казахов, прибывающих в Казахстан.

В январе–феврале 2026 года статус кандаса получили 68 семей, или 142 человека. Ещё четырём гражданам срок действия ранее предоставленного статуса продлили на шесть месяцев. Согласно действующему порядку, статус кандаса предоставляется сроком на пять лет при условии переселения в регионы, определённые Правительством Казахстана. При этом Шымкент не входит в перечень регионов приёма переселенцев. Поэтому предоставление статуса кандаса в городе в рамках указанного механизма не предусмотрено.

Какие регионы принимают переселенцев. Правительством Казахстана определены восемь регионов для добровольного переселения граждан:

Северо-Казахстанская область;

Павлодарская область;

Костанайская область;

Восточно-Казахстанская область;

Акмолинская область;

Карагандинская область;

область Абай;

область Улытау.

Основная цель программы — привлечение населения в регионы, испытывающие дефицит трудовых ресурсов, создание условий для трудоустройства переселенцев и более равномерное распределение рабочей силы по стране.

Программа также направлена на поддержку внутренней миграции и развитие регионов, нуждающихся в дополнительных трудовых ресурсах.