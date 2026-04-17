Более 200 жителей Шымкента переехали в северные регионы Казахстана

Более двухсот жителей Шымкента переехали в северные регионы Казахстана. На новом месте для них уже готовы и работа, и жильё. Предусмотрена помощь до 7 миллионов тенге для покупки дома.

Месяц назад Дарига Забипуллакызы вместе с семьёй переехала из Шымкента в Петропавловск по программе переселения на север. В семье воспитываются двое детей, их удалось сразу устроить в детский сад, а женщина с супругом нашли постоянную работу.

«Мы приехали 9 марта. Сразу устроились, никаких трудностей не возникло. Все положенные выплаты поступили вовремя. Ещё в Шымкенте я говорила, что хочу работать няней — здесь меня сразу приняли на работу», — говорит Дарига.

О программе переселения женщина узнала в карьерном центре Енбекшинского района. Сейчас семья проживает в арендной квартире, оплату за которую покрывает государство. Осенью они планируют приобрести собственное жильё.

«Мы планируем ближе к сентябрю посмотреть дом. Тогда государство предоставляет помощь до 7 миллионов тенге. Здесь гораздо больше возможностей для работы, чем на юге. Есть вакансии, предусмотрены льготы. Нам дали жильё и помогли с трудоустройством — это большая поддержка», — Дарига Забипуллакызы.

В этом году только из Енбекшинского района на север планируют переселиться 200 человек. На сегодняшний день уже переехали около 40 человек, ещё столько же изъявили желание сменить регион. В последние годы интерес к программе переселения на север значительно вырос.

«Есть те, кто хочет развивать сельское хозяйство, заниматься животноводством. Для них также предусмотрены льготы. Выделяется до 2 гектаров земли. Можно получить участок вместе с домом. Аренду жилья в течение года полностью оплачивает государство. После покупки дома выплачивается до 7 миллионов тенге — если дом стоит столько, сумма покрывается полностью и дом оформляется на человека», — Гульсана Байымбетова, специалист карьерного центра Енбекшинского района.

В северных регионах ощущается острая нехватка рабочей силы. Особенно востребованы учителя и врачи. При этом есть обязательное условие — прожить в регионе не менее 5 лет и работать по своей специальности. С начала года в северные регионы с дефицитом рабочей силы уже переселились 46 семей — всего 206 человек. Большинство из них выбрали Северо-Казахстанскую область.