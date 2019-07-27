На Востоке зеленый цвет всегда почитали особо, а камни зеленого цвета наделялись удивительными свойствами. Украшения из бирюзы, малахита, нефрита, жадеита носили, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие и здоровье.

Летний камень

Так называют бирюзу. Прочему? Возможно, за ее приятный голубовато-зеленый оттенок – цвет свежести и легкости. А, может, потому, что считается, будто бирюза хорошо охлаждает в жару, и если положить на подоконник изделие из натурального камня и открыть окно, то внутри комнаты возникают какие-то волшебные процессы, понижающие температуру. Во дворцах эмиров и султанов бирюзу бросали на дно больших фонтанов и в кувшины с водой. Верили, что этот минерал не только очищает, но и охлаждает воду. Бирюза, как «летний камень», служила оберегом от солнечного удара и отравлений.

Но это еще не все. На Востоке есть поговорка «Никогда не обеднеет та рука, на которой надет перстень с бирюзой». Тот, кто носит бирюзу, никогда не будет иметь недостатка в деньгах. Бирюзу всегда считали камнем счастья. Верили, что тот, кто с утра посмотрит на нее, в течение дня не столкнется ни с какими заботами. Ношение бирюзы обеспечивало своему хозяину долголетие и благоденствие.

Ей приписывали различные лечебные свойства. Например, стоит внимательно посмотреть на бирюзу, и у человека начнет улучшаться зрение. Если носить бирюзу в серьгах или кулоне, то она укрепит сердце, уберет страх, убережет от переутомления.

Говорят, что этот камень усиливает интуицию, проницательность, приносит счастье и мир в семью.

Голубоватая бирюза – камень сильной энергии, а зеленая бирюза — считается талисманом зрелых людей, достигших своей цели. Вообще же изделия из бирюзы – любимые украшения восточных красавиц. Они как нельзя лучше подходят их смуглой коже и темным волосам.

Каменный символ Поднебесной

Нефрит в Китае считается священным камнем. Из него испокон веков создавали украшения, делали предметы интерьера, посуду, священные культовые предметы. Цветовая гамма нефритa разнообразна – от черного до почти белого. Но все же чаще встречается зеленый нефрит всех оттенков: травяного, салатного, изумрудного, болотного и желто-зеленого.

Своим названием нефрит (от греческого νεφρό – почка) обязан своему внешнему виду: гальки нефрита, отполированные речной водой, по форме напоминают человеческую почку . Неудивительно, что первое применение этого камня в древней медицине было направлено именно на лечение болезней почек. Для этого его прикладывали к пояснице, делали напиток из истолченного в пыль самоцвета.

В древние времена люди наделяли нефрит мощной силой, исцеляющей почти от всех недугов. Его носили на теле, принимали внутрь в виде порошка, накладывали на раны. Верили, что зеленый нефрит нормализует давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Самоцвет способствует омоложению организма, благотворно воздействует при заболеваниях нервной системы, при ревматических заболеваниях.

Слегка нагретый минерал прикладывают на больные места при ушибах или ревматизме в качестве длительно действующего согревающего средства. В восточной медицине массажные валики и шары из нефрита широко используют для массажа тела, для косметического массажа лица. Литотерапия (наука лечения камнями) уверяет, что бусы из зеленого нефрита снимают учащенное сердцебиение, нормализуют сон, успокаивают нервную систему. Небольшие нефритовые шарики используют для упражнений, развивающих кисти рук после инсульта и различных травм.

Магические свойства нефрита также очень широки. Считается, что амулет из нефрита помогает владельцу в трудных ситуациях, оберегая и защищая его. Он убережет хозяина от ошибок и подскажет верное решение в трудной ситуации – ничего удивительного, ведь нефрит усиливает интуицию.

Очень похож на нефрит еще один зеленый красавец – жадеит. Он также особо почитаем в Поднебесной империи. Там он используется уже более пяти тысяч лет — именно из него делали посуду для императорской семьи, а также облицовку императорских бань. Даже иероглиф «жадеит» отличается от иероглифа «император» всего одной точкой.

По легенде, камень объединяет две противоположные энергии — Инь и Ян, он ценится как знак истины и символ удачи. Считается, что жадеит, находясь в непосредственной близости от человека, приносит ему здоровье и оберегает от неприятностей, позволяет всегда оказываться в нужное время в нужном месте. Однако носить этот камень на себе могут только люди спокойные и уверенные: тогда самоцвет сделает своего владельца счастливым и благополучным.

Китайцы утверждают, что сильнее всего лечебные свойства жадеита воздействуют на организм человека, если применять внутрь растворы, микстуры и настои, приготовленные из толченого камня. Ему приписывают способность нормализовать давление, укреплять нервную систему, улучшать состав крови.

Дарующий молодость и красоту

Более понятный и знакомый нам зеленый самоцвет – малахит. Его крупные месторождения находятся на Урале, есть они и у нас в Казахстане.

А сказка «Малахитовая шкатулка» знакома нам с детства. Помните Хозяйку медной горы – холодную красавицу, над которой не властно время. Интересно, что именно этот самоцвет считается символом молодости и красоты. Ему приписывают особо благотворное влияние на кожу – если носить его постоянно, то лицо всегда будет выглядеть здоровым, исчезнет бледность, мешки под глазами, разгладятся морщины. Поэтому особой любовью украшения из малахита пользуются у женщин, которые хотят как можно дольше сохранить красоту.

Упоминания о малахите встречаются еще со времен Древнего Египта. В то время этот минерал связывали с именем богини Хатор – покровительницы семьи, плодородия и женской красоты.

Что же еще обещает чудо-камень своему владельцу или владелице? Он помогает при глазных заболеваниях, облегчает легочные недуги, аллергии, заболевания позвоночника, головы и сердца. Литотерапевты утверждают, что не существует таких болезней, при которых нельзя было бы носить малахит. А если человеку не удастся навсегда избавиться от недуга, камень поможет облегчить тяжелое состояние и вернуть человеку радость и волю к жизни.

Яна КОТТ