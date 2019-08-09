В микрорайоне Жедел, на окраине Шымкента распахнул свои двери передвижной медицинский городок.
В течение нескольких часов ее посетили порядка 500 человек.
В самом микрорайоне жителей обслуживает лишь амбулатория и врач общей практики. А в выездной поликлинике принимают педиатры и специалисты по здоровому образу жизни. Но самые большие очереди выстроились к узким специалистам: кардиологу, невропатологу, стоматологу и эндокринологу. Кроме того, большим спросом пользуется услуга УЗИ органов и электрокардиограммы. Их сегодня оказывают бесплатно.
Выездная поликлиника открылась в рамках акции «Денсаулық жолы».
Акция «Денсаулық жолы» продлится до 31 августа.
12 августа в населенном пункте Асар 2
13 августа в селе Кайнарбулак
14 августа в селе Акжар
15 августа в населенном пункте Курсай
16 августа в населенном пункте Шапырашты
19 августа в населенном пункте Турдыабад
20 августа в селе Сайрам
21 августа в населенном пункте Отемис будут проводиться приемные.
Более подробную информацию можно получить в городских поликлиниках. Приглашаем принять активное участие в акции!