По информации министерства, наркопритон был обнаружен в Региональном социально-инновационном университете.

В связи с чем, 5 августа ведомством была начата внеплановая проверка деятельности вуза на предмет соответствия требованиям законодательства в системе образования.

Как пояснили в МОН, в состав комиссии вошли специалисты Комитета по контролю сферы образования и науки министерства, а также проектного офиса «АDAL BILIM».

Эксперты будут устанавливать уровень соблюдения госстандарта, выполнения требований законодательства, соответствие квалификационным требованиям, которые предъявляются к высшим учебным заведениям при лицензировании.

В министерстве пообещали дать полную информацию по итогам проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что из спортзала шымкентского вуза сделали наркопритон, где все желающие могли принимать как легкие, так и сильнодействующие запрещенные вещества. Полиция возбудила уголовное дело.