Распоряжением акима Туркестанской области на должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области назначен Турусбеков Мухит Сексенбаевич.

Мухит Сексенбаевич 1967 года рождения, образование высшее, квалификация по специальности — инженер-строитель.

Трудовую деятельность начал в 1991 году монтажником треста «Чимкентсельхозстроймонтаж».

1992-2008 годы занимал должности ведущего, главного специалиста, руководителя отдела, заместителя председателя Южно-Казахстанского территориального Комитета по государственному имуществу.

2008-2013 годы заместитель председателя Межрегионального департамента государственного имущества и приватизации «Оңтүстік» Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, руководитель департамента государственного имущества и приватизации Северо-Казахстанской области Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

2013-2014 годы аким Акжарского района Северо-Казахстанской области.

2015-2018 годы директор государственного коммунального предприятия «Куат жылу орталық-3», коммерческий директор ТОО «Каз Мед пром».

С декабря 2018 года занимал должность заместителя руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области.

Пресс-служба акима Туркестанской области