Казахстанцы все чаще называют своих детей редкими именами. Некоторые из них были широко распространены в древности, но со временем забыты. А есть и такие, которые молодые родители придумывают сами, соединяя в одно несколько имен, передает BNews.kz.

О том, какие имена популярны, а какие можно услышать в первый раз, рассказали специалисты комитета по статистике миннацэкономики. Итак, чаще всего в период с начала текущего года и по 1 июля рождались мальчики по имени Алихан и девочки по имени Раяна. Именно эти имена стали самыми популярными среди тех, которые выбрали молодые родители. Если же говорить только о мужских именах, то наиболее часто для мальчиков выбирали такие имена как Алихан, Айсұлтан, Нұрислам, Амир, Алинұр, Али, Санжар, Ислам, Ерасыл и Алдияр. Девочек же родители чаще всего в этот период нарекали такими именами как Раяна, Медина, Айлин, Айзере, Аяла, Айша, Асылым, Айару, Амина и Кәусар. Однако среди младенцев есть и те, кому родители дали настолько редкие имена, что за весь вышеназванный период они не встречались больше ни разу.

Среди мальчиков оригинальностью выделились мамы и папы новорожденных по имени Теңіз, Байқазақ, Саввелий, Бронислав, Растислав, Құдрет, Нұралем, Бейбарыс-Сұлтан, Мұхаммед-Раджаб, Ерлер, Ақихат, Елтұлға, Нұршашқан, Нұртұяқ, Таңсұлтан, Нұрпарасат, Анисим, Бай-Арыстан, Батый, Ибрайым, Шах-Мұхаммед, Лаврентий, Ерқабыл, Байпатша, Нәр-Иман, Корганбек, Елшiбек, Шах-Кәрiм, Бақислам, Али Ибраhим, Мұхаммед Амин, Лазарь, Нұркелды, Нұршапағат, Ұланғасыр, Доминикан, Iзгелдi, Ақсұлтанбек, Азииз-Хакиим, Сақтар, Елбақыт, Қасым-Жомарт-Керей, Елсүйер, Iз-Нұр, Сүйiнiш, Ердана, Святозар, Лучезар, Өмірұзақ, Сақтапберген, Айпатша и Арқау.

Родители девочек также не отстают в оригинальности, поэтому в этот период появилось на свет всего по одной малышке с именем Сәттi, Севастьяна, Еңлiк Сұлу, Ақпатша, Андриана, Тұмарсұлу, Рабиям, Нұршаh, Аксиния, Евангелия, Бриллиант, Сахара, Ақ-Ниет, Айдайсулу, Ай Күнiм, Ақбиiк, Нұр Ханшайым, Аннамария, Шаттык, Iнжу- Маржан, Усьтинья, Тлекшi, Ақшырақ, Любава, Таңшуақ, Рәбина, Моншақ, Ақжүзiк, Көрiктi, Офелия, Теймия Гликерия, Күмic, Сильвия, Королина, Полинария, Шариат, Қызғалтақ, Августина, Сүйкiмдi, Арья, Күнке, Бөпежан, Скарлетт-Роуз, Жұмақыз, Ақмамық, Мыңжылқы, Тәслима, Нұрдариға, Ангела, Сәнді, Нұрбалым, Тұнық, Балбөпе, Аймүсiн, Жаншырайлым, Таңсамалы, Хұснижамал.