Мусульманский праздник Курбан-Айт в этом году выпал на 11 августа. Празднование начнется с коллективного чтения молитвы, передает Sputnik «Казахстан».

Где и во сколько начнется Айт намаз по времени Нур-Султана:

Нур-Султан — 07:00

Алматы — 07:00

Шымкент — 07:15

Мангистауская область — 07:00

Туркестанская область — 07:15

Атырауская область — 07:00

Жамбылская область — 07:00

Западно-Казахстанская область — 07:00

Костанайская область — 08:00

Актюбинская область — 07:00

Талдыкорганский регион — 07:00

Алматинская область — 07:00

Акмолинская область — 07:00

Кызылординская область — 07:00

Северо-Казахстанская область — 07:00

Павлодарская область — 07:00

Восточно-Казахстанская область — 07:00.

После свершения намаза мусульмане поздравляют друг друга словами «Ид Мубарак!».