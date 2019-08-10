Мусульманский праздник Курбан-Айт в этом году выпал на 11 августа. Празднование начнется с коллективного чтения молитвы, передает Sputnik «Казахстан».
Где и во сколько начнется Айт намаз по времени Нур-Султана:
- Нур-Султан — 07:00
- Алматы — 07:00
- Шымкент — 07:15
- Мангистауская область — 07:00
- Туркестанская область — 07:15
- Атырауская область — 07:00
- Жамбылская область — 07:00
- Западно-Казахстанская область — 07:00
- Костанайская область — 08:00
- Актюбинская область — 07:00
- Талдыкорганский регион — 07:00
- Алматинская область — 07:00
- Акмолинская область — 07:00
- Кызылординская область — 07:00
- Северо-Казахстанская область — 07:00
- Павлодарская область — 07:00
- Восточно-Казахстанская область — 07:00.
После свершения намаза мусульмане поздравляют друг друга словами «Ид Мубарак!».