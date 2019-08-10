Мусульманский праздник Курбан-Айт в этом году выпал на 11 августа. Празднование начнется с коллективного чтения молитвы, передает Sputnik «Казахстан».

Где и во сколько начнется Айт намаз по времени Нур-Султана:

  • Нур-Султан — 07:00
  • Алматы — 07:00
  • Шымкент — 07:15
  • Мангистауская область — 07:00
  • Туркестанская область — 07:15
  • Атырауская область — 07:00
  • Жамбылская область — 07:00
  • Западно-Казахстанская область — 07:00
  • Костанайская область — 08:00
  • Актюбинская область — 07:00
  • Талдыкорганский регион — 07:00
  • Алматинская область — 07:00
  • Акмолинская область — 07:00
  • Кызылординская область — 07:00
  • Северо-Казахстанская область — 07:00
  • Павлодарская область — 07:00
  • Восточно-Казахстанская область — 07:00.

После свершения намаза мусульмане поздравляют друг друга словами «Ид Мубарак!».