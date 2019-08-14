Шымкентские полицейские встретились с авторами коллективного заявления.

9 августа текущего года и. о. начальника Управления местной полицейской службы Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции г.Шымкент Шойынбаев Б. провел встречу с населением по коллективному заявлению местных жителей по вопросам нарушения ночного спокойствия, грохота салютов перед рестораном GRAND PRAGA , парковки, замены, урн расположенных вдоль улицы, сообщает пресс-служба ДП Шымкента.

В обсуждении проблем приняли участие жители, проживающие рядом с рестораном Гранд-Прага, а также участковые инспектора полиции пункта №20.

В ходе встречи жители высказали свои претензии и требования, привели доводы, которые были изложены в заявлении, и предложили свое решение проблемных вопросов.

В ходе общения исполнительный директор ресторана GRAND PRAGA, которого тоже пригласили на сход, пообещал больше не допускать нарушений. Было принято решение о том, что данный ресторан будет находиться на особом контроле участковых инспекторов полиции.