В поездке его сопровождает министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Делегаты из столицы побывали в школе-гимназии №65 им. Алтынсарина.

«Глава государства уделяет большое внимание развитию образования, — отметил Б. Сапарбаев. — Сейчас готовится проект программы развития образования до 2025 года. также на рассмотрении мажилисменов находится проект закона о статусе педагогов. Проблем много. Говорите о них открыто. Для этого мы и объезжаем регионы», пишет Панорама Шымкента.