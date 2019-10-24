В Жетысайский РОП с заявлением обратился сельский житель, владелец магазина по реализации сельхозудобрений о том, что ночью неизвестные лица вскрыли двери его магазина инструментом для резки метала, проникли в помещение и похитили оттуда удобрений на общую сумму свыше 1,5 миллиона тенге.

Спустя 10 дней в полицию с аналогичным заявлением обратился другой владелец магазина по продаже удобрений.

Прибывшие на место преступлений полицейские установили, что неизвестные лица с помощью инструмента по резке метала также вскрыли двери и похитили удобрения на сумму около 2 миллионов тенге. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР Жетысайского РОП по статье 188 УК РК «Кража».

В целях раскрытия данных преступлений в отдела полиции создали специальную следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили возможных очевидцев и провели другие оперативные мероприятия. В результате принятых мер оперативники установили личности подозреваемых.

Преступную группу из 4-х человек полицейские задержали в Шымкенте на месте реализации краденного товара. Следствием установлено, что молодые люди заранее спланировали кражу, приготовили инструмент для резки метала и автомашину.

Совершив кражу, злоумышленники нанесли потерпевшим значительный материальный ущерб. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищение удобрения возвращены законным владельцам. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют владельцам магазинов и предпринимателям укрепить двери помещений надежными замками, установить железные решетки на окнах, также оснастить камерами видеонаблюдения и охранной сигнализацией.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

Пресс-служба ДП Туркестанской области