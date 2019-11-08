Младенец едва не задохнулся из-за «укропной воды» в Шымкенте

Второе свое рождение теперь будет справлять новорожденный житель Шымкента, шутят врачи. Сотрудники скорой помощи спасли младенца, у которого остановилось дыхание. Ребенку еще нет и месяца, передает NUR.KZ.

Как стало известно, местный житель позвонил в скорую помощь и рассказал, что его месячный ребенок не подает признаков жизни.

Бригада в течение девяти минут прибыла на место пришествия, во время осмотра стало ясно, что состояние младенца крайне тяжелое. Ребенок не дышал и находился без сознания, рассказывают врачи.

«Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия: выполнен закрытый массаж сердца, провели ИВЛ. Младенец постепенно начал приходить в себя. Далее была проведена оксигенотерапия через маску.

Состояние младенца улучшилось: пульс, сердцебиение и дыхание восстановились. После проведения успешных реанимационных мероприятий, младенца транспортировали в больницу», — пояснили врачи.

Позже выяснилось, что мама давала ребенку «укропную воду». Поперхнувшись, ребенок начал синеть, после чего сразу вызвали скорую.

Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. Врачи, которые спасли ребенка, отказались говорить с корреспондентом NUR.KZ объяснив это тем, что каждый из них выполнял свою работу.