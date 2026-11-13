Более 360 тысяч девочек в Казахстане получили первую прививку против ВПЧ

В Казахстане продолжается вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ). С момента запуска государственной программы первую дозу вакцины получили более 360 тысяч девочек. Иммунизация проводится бесплатно и на добровольной основе с согласия родителей или законных представителей.

Вакцинация направлена на профилактику заболеваний, связанных с вирусом папилломы человека, в том числе рака шейки матки. В 2026 году программу расширили, включив в неё девочек старшего подросткового возраста.

Сколько девочек в Казахстане привились против ВПЧ

По данным на 12 октября 2026 года, с сентября 2024 года первую дозу вакцины против ВПЧ получили более 301,7 тысячи девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Вторую дозу вакцины в этой возрастной группе получили 196,6 тысячи девочек.

В 2026 году государственная программа иммунизации была расширена на подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Среди девочек этой возрастной группы первую дозу получили около 58,6 тысячи человек, вторую — 19,1 тысячи. Таким образом, общее количество девочек, получивших первую дозу вакцины в рамках программы, превысило 360 тысяч.

От каких заболеваний защищает вакцина против ВПЧ

Вирус папилломы человека является одной из основных причин развития рака шейки матки. Некоторые типы ВПЧ обладают высоким онкогенным риском и способны вызывать изменения клеток, которые со временем могут привести к развитию злокачественных заболеваний. Вакцинация помогает сформировать защиту от наиболее опасных типов вируса и значительно снизить вероятность развития связанных с ними заболеваний в будущем. Специалисты отмечают, что профилактическая прививка наиболее эффективна до возможного контакта с вирусом. Именно поэтому вакцинация предусмотрена для девочек подросткового возраста.

При этом вакцина не заменяет профилактические обследования, необходимые для своевременного выявления заболеваний шейки матки во взрослом возрасте.

Насколько безопасна вакцинация против ВПЧ

По данным представленного мониторинга, среди привитых девочек неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Вместе с тем, как и при любой вакцинации, возможны кратковременные реакции, в том числе болезненность в месте инъекции или небольшое повышение температуры. Перед проведением прививки медицинские работники оценивают состояние здоровья ребёнка и учитывают возможные противопоказания. Вакцинация проводится на добровольной основе. Решение о прививке принимается с согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних.

Где можно получить бесплатную прививку против ВПЧ

В Казахстане вакцинация против вируса папилломы человека проводится за счёт государственных средств в рамках программы иммунизации. Расширение возрастных категорий в 2026 году позволило сделать профилактику доступной для большего числа девочек и подростков. Родители могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления, чтобы уточнить порядок вакцинации, получить консультацию медицинского специалиста и узнать о возможности проведения прививки. Профилактика ВПЧ рассматривается как одна из важных мер по снижению риска развития рака шейки матки и сохранению репродуктивного здоровья будущих поколений.