В Нур-Султане очень уверенный в себе мужчина продает квартиру, которую он еще не выиграл, передает Liter.kz.

Автор даже смог сделать фотографии разыгрываемого жилья, не побывав внутри. Снимки помещения виртуозно сделаны через окна и даже глазок, а некоторые взяты из богатого воображения.

Текст объявления на сайте Krisha.kz выглядит таким образом:

«Доброго времени суток! Скажу сразу, отдам за эту цену только тому, кто поверит в меня так же сильно, как я сам. Квартира великолепная – евроремонт, просторный зал, вместительная кухня и большие окна, через которые я и смог сделать эти фото. Допускаю, что квартира на снимках может быть не та – мог напутать. Но не страшно – в этом ЖК все почти такие. Санузел увидеть не удалось, но я смог четко себе его представить. Расположение удобное. Да, как вы уже поняли, квартира пока не моя и, если честно, пока не ясно какой она будет в реальности, но это только «ПОКА». Дело в том, что я взял доверительный кредит в одном из банков и участвую в розыгрыше квартиры, а так как мне в последнее время везет, решил заранее подсуетиться с продажей. Держите за меня кулачки и звоните!», — написано в объявлении.

Со слов автора, квартиру разыгрывает один из банков среди клиентов, которые взяли доверительный кредит в рамках акции «Квартира в подарок!», которая продлится до конца 2019 года.