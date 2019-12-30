Обозреватель издания Independent Александра Поллард составила список из 20 фильмов, которые любому стоит посмотреть на праздниках, передает Sputniknews.kz.

На первом месте оказалась мелодрама Франка Капры «Эта прекрасная жизнь», выпущенная в 1946 году. В ней рассказывается о владельце небольшой кредитной фирмы Джордже Бейли. Он находится на грани самоубийства, но ему на помощь приходит ангел-стажер.

На второй позиции в списке лучших фильмов на Новый год — комедия «Один дома» (1990 год). За почти 30 лет история мальчика успела стать классикой.

На третьем месте — романтическая комедия «Эльф» (2003 год) с Уиллом Ферреллом в главной роли.

В списке кинокартин для новогодних праздников — «Реальная любовь» (2003 год), «Кэрол» (2015 год), анимационный фильм «Снеговик» (1982 год), «Счастливого Рождества» (2014 год), «Отпуск по обмену» (2006 год), «Санта-Клаус» (1994 год) и другие.

Помимо рождественских фильмов в список вошли боевик «Крепкий орешек» (1988 год) с Брюсом Уиллисом в главной роли и комедийный ужастик «Гремлины» (1984 год).