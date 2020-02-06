7.02.2020
Новости Шымкента Происшествия ВАЗа много не бывает: 6 машин этой марки угнаны в Шымкенте

ВАЗа много не бывает: 6 машин этой марки угнаны в Шымкенте

В январе несколько жителей города обратились в полицию об угнанных неизвестными лицами автомашинах марки «ВАЗ-21014» из разных частей города, сообщает Polisia.kz.

Примечательно то, что машины были угнаны в короткий промежуток времени.

Все шесть заявлений зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по пункту 2 части 3 статьи 188 Уголовного Кодекса (кража, совершенная неоднократно, в группе лиц).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 февраля сотрудниками полиции по подозрению в автоугоне задержаны жители Туркестанской области и города Шымкент.

Сейчас все шесть автомашин установлены и изъяты.

Постановлением Специализированного следственного суда города Шымкент от 05.02.2020 года в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле.

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