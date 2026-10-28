Шымкентские спортсмены завоевали золото и серебро на Азиатских Параиграх

В Шымкенте встретили спортсменов Ибрагима Нурмаханулы и Айсултана Кулкаева, представлявших Казахстан на V летних Азиатских Параиграх в японском регионе Айти–Нагоя.

Парадзюдоист Ибрагим Нурмаханулы завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 килограммов в классе J2.

На пути к финалу шымкентский спортсмен одержал победы над представителем Тайбэя Чанг Шао-Хао и японцем Тецуей Сакураем. В решающей схватке его соперником стал представитель Узбекистана Кемран Нуралиев — чемпион мира 2026 года.

Финальный поединок завершился победой казахстанца приёмом «иппон».

Для Ибрагима Нурмаханулы это было первое участие в Азиатских Параиграх.

«Мы проделали большую подготовительную работу, много тренировались и вместе с тренерами разрабатывали тактику на каждого соперника. Думаю, именно это помогло мне победить», — рассказал спортсмен.

Серебряную медаль в копилку сборной Казахстана принёс и шымкентский парапловец Айсултан Кулкаев. Он выступил в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем.

Вместе с Натальей Звягинцевой, Сиязбеком Далиевым и Зульфией Габидуллиной спортсмен показал результат 2 минуты 48,99 секунды.

Казахстанская команда заняла второе место, уступив сборной Китая и опередив спортсменов из Филиппин.

По словам Айсултана Кулкаева, перед стартом он испытывал волнение, однако поддержка семьи помогла сосредоточиться на выступлении.

После возвращения спортсменов в Шымкенте организовали торжественную встречу. Теперь обладатели золота и серебра продолжат подготовку к следующим международным соревнованиям.