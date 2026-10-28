В Шымкенте завершился международный Гран-при ISSF по стрельбе

В Шымкенте завершился 35-й международный Гран-при ISSF по пулевой и стендовой стрельбе, посвящённый памяти мастера спорта СССР Владимира Почивалова.

Соревнования проходили на базе стрелкового комплекса Shymkent Shooting Plaza. Одновременно здесь состоялся финал Кубка Казахстана по стендовой стрельбе.

В турнире приняли участие около 250 спортсменов из 13 стран. Среди них — призёры чемпионатов Азии, Кубков мира и мировых первенств.

Одним из лучших результатов сборной Казахстана стала победа Кирилла Цуканова в упражнении «10 метров, пневматический пистолет» среди мужчин. В финале он набрал 244,4 балла и завоевал золотую медаль.

Серебро досталось представителю Грузии Иоане Хварешиа с результатом 241,5 балла, бронзу завоевал Даниил Соловьёв, набравший 220,3 балла.

Ещё две бронзовые награды Казахстану принесли Марк Почивалов и Наргиза Сарманова в дисциплине «скит-микс», а также юниор Руслан Ершов в упражнении «10 метров, пневматический пистолет».

Руслан Ершов набрал 213,9 балла. Победителем в этой категории стал представитель Индонезии Хилми Маулана Путра Пратама с результатом 240 баллов. Второе место занял грузинский спортсмен Гиорги Мумладзе — 233,4 балла.

По итогам соревнований победители и призёры были награждены медалями.

Турнир имел рейтинговое значение для участников в контексте подготовки и борьбы за олимпийские квоты на летние Олимпийские игры 2028 года.