В Туркестане врачи оказали помощь девочке из Филиппин

В Туркестане медицинскую помощь оказали девочке из Филиппин, которая получила травму во время пребывания в городе.

Ребёнок случайно упал, после чего родители обратились в травматологическое отделение Туркестанской городской детской больницы.

По результатам обследования врачи диагностировали закрытый перелом правой локтевой кости без смещения.

Специалисты оказали девочке необходимую медицинскую помощь и назначили соответствующее лечение. В настоящее время состояние ребёнка оценивается как хорошее.

В Туркестанской городской детской больнице отметили, что медицинская помощь маленьким пациентам оказывается независимо от их гражданства и национальности.