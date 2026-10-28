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В Туркестане врачи оказали помощь девочке из Филиппин

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Туркестане медицинскую помощь оказали девочке из Филиппин, которая получила травму во время пребывания в городе.

Ребёнок случайно упал, после чего родители обратились в травматологическое отделение Туркестанской городской детской больницы.

По результатам обследования врачи диагностировали закрытый перелом правой локтевой кости без смещения.

Специалисты оказали девочке необходимую медицинскую помощь и назначили соответствующее лечение. В настоящее время состояние ребёнка оценивается как хорошее.

В Туркестанской городской детской больнице отметили, что медицинская помощь маленьким пациентам оказывается независимо от их гражданства и национальности.

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