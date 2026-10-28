97-летней пациентке провели сложную операцию после перелома бедра

97-летней женщине провели сложную операцию после перелома правой бедренной кости. Пациентку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Из-за преклонного возраста и характера травмы врачи оценили возможные риски и провели консилиум. Специалисты приняли решение не откладывать хирургическое вмешательство.

Как отмечают медики, длительная неподвижность после перелома бедра особенно опасна для пожилых пациентов. Она может привести к развитию пневмонии, появлению пролежней и другим серьёзным осложнениям.

Во время операции врачи зафиксировали перелом с помощью специальной металлической конструкции — гамма-стержня. Такой метод хирургического лечения называется интрамедуллярным остеосинтезом.

По словам врача-травматолога Асета Абишева, после вмешательства состояние пациентки начало улучшаться. Женщина смогла самостоятельно сидеть и принимать пищу, после чего начался восстановительный период.

В настоящее время состояние 97-летней пациентки оценивается как стабильное. Её уже выписали из больницы домой.

Следующим этапом станет реабилитация. Она необходима для восстановления двигательной активности и способности самостоятельно ходить.

Медики напоминают, что переломы у людей пожилого возраста требуют своевременного обращения за медицинской помощью. Чем раньше пациент получает необходимое лечение, тем выше возможность избежать осложнений, связанных с длительной неподвижностью.