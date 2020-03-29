Возвратившиеся из Стамбула жители Шымкента обращаются за помощью к своему акиму. В аэропорту Актау сообщают, что рейс откладывается до 16:00, сообщает сайт lada.kz.

Как рассказали в видеообращении пассажиры рейса Актау — Шымкент, 26 марта они вылетели из Стамбула и через два часа по прибытии в Актау должны были отправиться в Шымкент. Но их сняли с рейса и отправили на сдачу анализов. У 25 пассажиров выявлены отрицательные результаты. Сегодня, 29 марта, застрявшие в аэропорту жители Шымкента надеялись вылететь по расписанию в 07:00.

В связи с тем, что аэропорт Шымкента не принимает воздушные судна, выполнение рейса из Актау было запланировано в Тараз. Далее планировалось доставить пассажиров в Шымкент наземным транспортом. Спустя несколько часов назад поступила информация о невозможности принять рейс в аэропорту Тараза.

— Мы хотим домой. Аким Шымкента, если ты нас не заберёшь, мы объявляем голодовку. Три раза уже нас обманывали: рейсы откладывают то на 10:00, то на 12:00, то на 14:00. Здесь полный самолёт. Людей много: и с детьми, и пожилые, и больные. Все голодные. Акиматы других областей приняли своих граждан, все самолёты улетели по расписанию, только наш шымкентский остался здесь, — заявили жители Шымкента.