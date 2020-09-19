В Департаменте по делам обороны города Шымкента открылся проектный офис «Қарулы Күштері – Адалдық Алаңы».

В состав проектной группы вошли военнослужащие и гражданские служащие департамента – специалисты в вопросах ведения воинского учета, учетно-призывной, кадровой работы и финансовой деятельности, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Как объяснили в Департаменте по делам обороны города Шымкент, при обращении граждан дежурный оповещает руководителя офиса, который осуществляет непосредственный прием посетителя. При необходимости он вызывает соответствующих специалистов проектной группы для решения того или иного вопроса.

«Задумка проектного офиса состоит в том, что при непосредственном приеме граждан в служебном делопроизводстве отпадает необходимость регистрации на них документов, за исключением справочной работы, требующей обращения в архив», – рассказал руководитель проектного офиса, заместитель начальника Департамента по делам обороны города Шымкента подполковник Ринат Мадьяров.

Проектная группа будет принимать исчерпывающие меры для решения вопросов граждан. Эффективность работы исключит необходимость письменного обращения к начальнику учреждения, переписки с подчиненными объединенными управлениями, другими органами и учреждениями. Таким образом повысится оперативность и качество оказания услуг.

Стоит отметить, что функционирование проектного офиса «Қарулы Күштері – Адалдық Алаңы» будет осуществляться в строгом соответствии с утвержденным Уставом проекта «Адалдык аланы».

Прием посетителей будет осуществляться в рабочее время с 9 до 18.00 часов.