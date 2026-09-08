В Шымкенте выявили 19 подростков, связанных с наркопреступлениями

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 347 преступлений, связанных с наркотиками. Среди фигурантов выявлены 19 подростков. Из незаконного оборота изъято более 400 килограммов наркотических веществ, в том числе свыше 17 килограммов синтетических.

Полиция также заблокировала 1325 интернет-ресурсов с наркопропагандой и выявила более 600 банковских счетов, связанных с незаконной торговлей. Задержаны 45 закладчиков.

В рамках профилактической акции «Шымкент — город без наркотиков» около трёх тысяч студентов и волонтёров удаляли незаконную рекламу с улиц города.

Кроме того, сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в соседнем регионе, откуда, по данным правоохранителей, синтетические наркотики поставлялись в Шымкент. Было уничтожено более трёх килограммов готовых веществ и свыше тонны прекурсоров.

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