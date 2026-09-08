В Туркестанской области усилили контроль за ценами на продукты

В Туркестанской области усиливают меры по сдерживанию цен и развитию собственного производства. В регионе выпускают 27 видов социально значимых продуктов, по 22 позициям область полностью обеспечивает внутренний спрос.

В Тюлькубасском районе поэтапно запускается птицефабрика мощностью 48 тысяч тонн мяса в год. После выхода на полную мощность предприятие создаст более 1200 рабочих мест. Ещё два крупных проекта по производству яиц планируют реализовать в Байдибекском и Ордабасинском районах.

Для стабилизации цен в регионе формируют запасы продовольствия, проводят сельскохозяйственные ярмарки и развивают сеть социальных магазинов. С начала года в Туркестане прошло 256 ярмарок, где продукцию реализовывали в среднем на 20–30% дешевле рыночной стоимости.

С начала года выявлено 93 случая необоснованного завышения торговых надбавок. Аким области Нуралхан Кушеров поручил усилить контроль за ценами и не допустить сезонного подорожания продуктов.

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