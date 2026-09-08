Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В Шымкенте определяют сильнейших молодых боксёров

В Шымкенте определяют сильнейших молодых боксёров

-
Ангелина Подлипаева
-
20

В Шымкенте стартовал городской чемпионат по боксу среди молодёжи. За медали и место в сборной города борются 120 спортсменов из спортивных школ и клубов.

Турнир является отборочным этапом к чемпионату Казахстана среди молодёжи, который пройдёт в октябре 2026 года. Поэтому конкуренция на ринге особенно высокая.

Для молодых боксёров это возможность заявить о себе и сделать следующий шаг к республиканским и международным соревнованиям.

Шымкент традиционно считается одним из сильных центров отечественного бокса, а такие турниры помогают находить новых перспективных спортсменов.

Полный материал доступен по ссылке.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.