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На главную Анонс В Шымкенте около 150 предпринимателей наказали за необоснованное повышение цен

В Шымкенте около 150 предпринимателей наказали за необоснованное повышение цен

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте социально значимые продукты реализуют в среднем на 10–15% дешевле рыночной стоимости. Особым спросом пользуются картофель, лук, яйца, молочная продукция, крупы и другие товары повседневного спроса.

Цены пересматриваются ежеквартально с учётом ситуации на рынке. Для их стабилизации город заключает договоры с производителями, поставщиками и крупными торговыми сетями.

Специалисты ежедневно проводят мониторинг торговых точек. С начала проверок проанализированы электронные счета-фактуры почти тысячи объектов.

В отношении около 150 предпринимателей, допустивших необоснованное повышение цен, приняты административные меры.

В этом году перечень социально значимых продовольственных товаров в Казахстане расширили с 19 до 31 позиции.

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