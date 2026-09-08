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На главную Анонс Из Шымкента запустят прямое направление в Сингапур

Из Шымкента запустят прямое направление в Сингапур

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

С 20 октября авиакомпания SCAT запускает новый рейс из Шымкента в Сингапур. Полёты будут выполняться два раза в неделю.

Маршрут пройдёт транзитом через китайский город Санья. При этом авиакомпания будет использовать право «пятой свободы воздуха», что позволит перевозить пассажиров не только между Казахстаном и Сингапуром, но и между Китаем и Сингапуром.

В Министерстве транспорта отмечают, что запуск нового направления расширит географию международных полётов из Шымкента и будет способствовать развитию туризма, бизнеса и инвестиционного сотрудничества.

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