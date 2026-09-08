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Потерявшим работу помогут найти вакансии и пройти обучение

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Казахстане действует комплекс мер поддержки для граждан, оставшихся без работы. Он включает помощь в поиске вакансий, профессиональное обучение, трудоустройство на субсидируемые рабочие места и социальные выплаты при наличии права на них.

Первый шаг — зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу. Сделать это можно в карьерном центре, через eGov или портал Enbek.kz.

Если подходящей вакансии нет, гражданина могут зарегистрировать как безработного и предложить дополнительные меры поддержки — обучение новой профессии, временную занятость или переселение в регионы, где есть рабочие места.

Для участников системы обязательного социального страхования предусмотрена выплата по потере работы. С 1 октября 2026 года в рамках пилотного проекта её могут назначать на срок до трёх месяцев.

Размер выплаты зависит от прежнего дохода и продолжительности участия в системе социального страхования.

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