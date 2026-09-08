Какие профессии нужны казахстанской экономике?

В Казахстане сохраняется высокий спрос на кадры. С начала года работодатели разместили около 850 тысяч вакансий, почти половина из них — рабочие специальности.

Наибольшая потребность наблюдается в строительстве, обрабатывающей промышленности, машиностроении и горно-металлургическом комплексе.

Одновременно цифровизация и автоматизация создают новые профессии — от специалистов по «умным дорогам» и цифровой логистике до операторов беспилотной техники и ИИ-диспетчеров.

При этом по 30–40% вакансий работодателям сложно найти подходящих специалистов внутри страны.

По прогнозам, до 2035 года экономике Казахстана потребуется около 2,9 млн работников, более половины из них — представители рабочих профессий.

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