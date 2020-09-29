В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с с пыльной бурей.

С прохождением атмосферных фронтов не устойчивый характер погоды ожидается на севере, востоке и в центре республики, здесь пройдут осадки (преимущественно дождь). На остальной части территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с с пыльной бурей. В Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман.

В Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.