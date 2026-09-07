Какую погоду обещают в Шымкенте?

Лето пока не спешит сдавать позиции, но погода в Казахстане начнёт меняться. На запад страны придут дожди, и вместе с ними ожидается похолодание. Причиной станет циклон, который принесёт с собой атмосферные фронты.

Кратковременные осадки возможны также на севере, в центре и на юге страны, а также в горных районах юго-востока. А вот на большей части Казахстана по-прежнему сохранится по-летнему тёплая погода.

В Шымкенте дневная температура в ближайшие дни будет держаться выше 30 градусов, ночью — около 20. Ближе к концу недели синоптики обещают небольшой дождь.

Изменения погоды прокомментировала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Аружан Муратова: «В ближайшие дни на территорию западного Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над Самарой, который принесет дожди, временами сильные дожди и понижение температур. На остальной территории республики сохраняется по летнему теплая погода. На севере, в центре юге и в горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается кратковременные дожди».