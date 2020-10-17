Выпускники программы «Болашақ» Абдильда Шаменов и Нурбек Енсебаев в команде с изобретателем Галимжаном Габдрешовым основали стартап «SEZUAL» для поддержки слабовидящих и незрячих людей, передает Otyrar.KZ.

Совместно с единомышленниками они занимаются запуском в производство уникального устройства, аналогов которого на сегодняшний день в мире нет.

«SEZUAL» – это вспомогательное устройство для незрячих людей, позволяющее ориентироваться в открытом пространстве без посторонней помощи.

Устройство излучает определенный щелчок с высоким импульсом, отражающимся от окружающих объектов, который передает информацию об их форме, материале, расстоянии до них и направлении их движения.

На разработку устройства, которое имеет форму медальона, ушло 3 года.

Внешний дизайн был изменен по просьбе детей, которые просили придать аппарату форму сердца Тони Старка из серии комиксов «Марвел».

Девайс уже получил предварительный патент.